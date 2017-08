Vitamine C als levensredder

Een succesvolle reanimatie biedt geen garanties. Van 3.000 patiënten die jaarlijks na een hartstilstand het ziekenhuis bereiken, overlijdt de helft daar alsnog. Dat aantal kan drastisch omlaag als zij op de eerste hulp meteen een infuus met vitamine C krijgen, denken onderzoekers van het Amsterdamse VUmc. Het gaat om een fikse dosis: tot 10 gram per dag, het tienvoudige van de dosis in een potje van de drogist. Omdat de hoge dosis via een infuus goed wordt opgenomen – via pillen plas je het grootste gedeelte uit – is het effect groot, vertelt onderzoeker Angelique Spoelstra van de VUmc-Intensive Care. ,,Schade aan hersenen, hart en andere organen, ontstaat niet alleen tijdens de hartstilstand zelf, maar ook daarna: als de bloedsomloop weer op gang komt. Er komt dan een explosie van zuurstofradicalen vrij. Die verergeren de schade aan de organen, waardoor patiënten alsnog kunnen overlijden. Vitamine C is een heel sterk antioxidant die de aanmaak van zuurstofradicalen vermindert en ze laat verdwijnen en zo de schade beperkt.”

Ziekenhuizen

Het VUmc gaat samen met zes andere ziekenhuizen in Nederland de komende vier jaar het effect van vitamine C bij 270 hartstilstand-patiënten onderzoeken. Meteen na de opname krijgen ze vier dagen lang een hoge dosis vitamine C, 3 of 10 gram om te kijken wat het beste werkt. Spoelstra heeft hoge verwachtingen: ,,Uit onderzoek onder proefdieren – ratten – blijkt dat vitamine C de schade aanzienlijk vermindert en de overlevingskansen drastisch verbetert. We weten bovendien uit recent onderzoek in dit ziekenhuis dat 60 procent van de patiënten die gereanimeerd zijn na een hartstilstand kampt met een fiks vitamine C tekort, wat aangeeft dat het lichaam die stof nodig heeft om schade te beperken.”

Andere aandoeningen

De belofte van de welbekende vitamine reikt nog verder. Eigenlijk voor alle patiënten bij wie de bloedsomloop heeft stilgelegen – dus ook na een longembolie of een herseninfarct – zou vitamine C levensreddend kunnen zijn. ,,Dat sterke vermoeden hebben we, maar dat onderzoeken we nu niet.” Uit andere studies blijkt al dat bij bloedvergiftiging – een zeer gevaarlijke ontsteking in de bloedbaan – vitamine C orgaanschade beperkt. Bij kanker bestond ook die hoop, maar dat blijkt niet het geval, vertelt hoogleraar Intensive Care Heleen Oudemans: ,,Bij kanker is de situatie anders. Nog veel hogere doseringen vitamine C zouden dan moeten helpen om kankercellen te doden.” Het goede van alle onderzoek dat naar vitamine C bij kanker is gedaan is wel dat we weten dat hoge doseringen vitamine C veilig zijn, benadrukt Spoelstra. ,,Ook voor zeer kwetsbare patiënten die na een reanimatie op de Intensive Care liggen.”