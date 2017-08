Virtual-realitybril op tijdens EHBO-les

Onderzoek ver­keers­deel­ne­mers: meeste ruimte voor wandelaars op De Wallen

7:34 Nederland is een fietsland, maar uit onderzoek in de twintig grootste gemeenten blijkt nu dat vooral de auto ruim baan krijgt. Fietsers en voetgangers delven het onderspit. Al is er voor voetgangers wel extreem veel ruimte in de Amsterdamse rosse buurt, De Wallen.