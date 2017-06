Onderzoeksraad: Defensie liet veiligheid versloffen bij fatale schietoefening

De 35-jarige Sander Klap kwam in de oefenlocatie Ossendrecht om het leven nadat hij werd geraakt door kogels van een cursist. Klap moest volgens de OVV les geven op een ongeschikte, niet gekeurde schietbaan. Hij was instructeur in opleiding, maar kreeg op de bewuste dag zelf geen persoonlijke begeleiding. Ook was er geen toezicht en moest Klap het doen zonder lesmateriaal.

De onderzoeksraad maakte een uitvoerige reconstructie van wat er precies mis ging tijdens de oefening op 22 maart 2016. Daaruit blijkt dat het de eerste les is die Klap als instructeur geeft. Hij wordt opgeleid tot contra-terreur instructeur. Vier commando’s mag hij die dag klaarstomen voor anti-terreur operaties. De mannen moeten het 'huis vol terroristen' kamer voor kamer zuiveren. Maar als de commando’s de tweede kamer binnen stormen, gaat het mis.

Instructeur Klap staat nog in gang. Hij heeft geen zicht op zijn cursisten en de cursisten niet op hem. De eerste commando vuurt zijn wapen leeg op een doelwit dat op de houten wand is geplakt. Niet wetende dat Sander Klap precies achter dit doelwit staat, alleen aan de andere kant van de wand. De instructeur wordt dodelijk geraakt en overlijdt ter plaatse.

Het schietincident heeft diepe impact op de commando’s. De best getrainde militairen in het leger verliezen zelden een dienstmakker. In Afghanistan gebeurde dat voor het laatst toen ze onder vuur werden genomen door de Taliban.

Versloffen

Dat een kameraad dodelijk wordt getroffen tijdens een oefening, maakt het verlies nog dramatischer dan het al is. En dan blijkt nu ook nog eens dat Defensie de veiligheid van de eigen medewerkers liet versloffen. Zo ontdekte de OVV dat er geen veiligheidsvoorschriften waren voor bijzondere schietbanen, zoals het schiethuis in Ossendrecht. Wel is er wel een verplichting om de schiethuizen te laten keuren, maar dat is niet gebeurd. Was dit wel het geval geweest, dan had de oefenlocatie in Ossendrecht volgens de Onderzoeksraad zeker afgekeurd. De commando’s hadden jaren geleden al aangedrongen op een eigen schiethuis. Die aanvraag was ook al goedgekeurd, maar de baan is nog steeds niet gebouwd.

Zorgelijk is volgens de OVV ook de situatie dat de opleiding voor anti-terreur operaties door eigen instructeurs moest worden opgezet omdat er een tekort is aan opleidingsinstructeurs binnen defensie. Er is alleen geen cursusboek. En ook is nergens omschreven hoe oefeningen moeten worden gehouden en welke risico’s er zijn. Het gebrek aan lesmateriaal was al eerder gemeld, maar hier werd niets mee gedaan.

Ondanks al deze gebreken gingen de oefeningen toch door. Een kwalijke zaak, vindt de OVV. ,,Bij oefeningen moeten fouten gemaakt kunnen worden, zonder dat deze leiden tot fatale gevolgen,’’ schrijft de onderzoeksraad.

De onderzoeksraad maakt zich zorgen in hoeverre het ongeval in Ossendrecht kenmerkend is voor de hele krijgsmacht. Volgens de raad moet er zo snel mogelijk een eigen, veilig schiethuis komen voor de commando’s. En moet er een uitgebreid intern onderzoek komen de veiligheidscultuur binnen defensie.