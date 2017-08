Vervolgonderzoek naar GenX in groente en fruit

De Vrije Universiteit publiceerde twee weken geleden een onderzoek waaruit blijkt dat het eten van groente en fruit uit eigen tuin mogelijk gevaarlijk is. Toxicoloog Jacob de Boer waarschuwde om het zelfgeteelde eten voorlopig te laten staan omdat er veel onduidelijk is over de eigenschappen van de gevaarlijke stoffen.



De Dordtse burgemeester Peter van der Velden baalde dat die informatie over de omgeving rondom de fabriek van Chemours in Dordrecht rechtstreeks werd gepubliceerd. Dit leidde volgens hem tot veel onrust. Daarna stelde hij een gesprek voor met alle betrokken partijen.



Het overleg tussen het RIVM, de VU en de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht heeft inmiddels plaatsgevonden. Aan het RIVM is gevraagd om een vervolgonderzoek uit te voeren, tot tevredenheid van Van der Velden. ,,Bewoners hebben gevraagd om extra onderzoek. Ik hoop dat we binnenkort beschikken over gegevens die meer duidelijkheid verschaffen.”