Veroordeelde tbs'er mag alweer online: Oog in oog met oma's moordenaar op Facebook

Tamara van Raaij surfde een beetje over internet en keek plots de moordenaar van haar oma recht in de ogen. Een redelijk nieuwe profielfoto op Facebook. Mag een veroordeelde tbs'er zomaar op social media?

De moord op haar oma, Ria Wagelmans, nu vijf jaar geleden, heeft Tamara van Raaij nog niet verwerkt. ,,Dat ze er niet meer is, heb ik inmiddels geaccepteerd, maar de wijze waarop, daar heb ik nog steeds grote moeite mee. Mijn oma heeft zo veel pijn geleden.''

Van Raaij zit in therapie. ,,Ik heb een posttraumatische stressstoornis." Ook haar moeder gaat nog zwaar gebukt onder het verlies.

Ria Wagelmans kwam op een verschrikkelijke wijze aan haar einde. De dan 24-jarige Django W. draait op 2 mei 2012 helemaal door. Hij heeft het gevoel dat zijn oude buurvrouw 'in zijn hoofd zit' en is vastbesloten om daar een einde aan te maken. Hij fietst naar de flat in Gennep en trapt de deur in. De 64-jarige Ria Wagelmans probeert nog te vluchten, maar heeft geen schijn van kans.

De verdachte verklaart later dat hij haar keel wilde doorsnijden. Omdat dit niet lukte, stak hij het mes in de borststreek. Hij wilde 'zeker weten dat ze dood was'. De buren in de flat horen de doodsstrijd van Ria Wagelmans. Het gegil en het lawaai. Hulp had geen zin meer.

In november 2012 wordt Django W. door de rechtbank in Roermond veroordeeld. Omdat hij lijdt aan paranoïde schizofrenie wordt hij volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Hij krijgt dus tbs met dwangverpleging.

Vierenhalf jaar later is de frustratie groot bij kleindochter Tamara van Raaij. De behandeling van Django gaat schijnbaar zo goed dat hij alweer op onbegeleid proefverlof mag. ,,Ik bereid me er op voor dat ik hem een keer tegenkom. Hij mag niet zomaar naar Gennep komen, maar buiten de gemeente kan dat wel gebeuren.''

Beginfase

Dat hij, terwijl hij nog in therapie zit, een Facebookpagina heeft, vindt ze onbegrijpelijk. ,,Ik was daar totaal niet op voorbereid. Ik werd overmand door woede en teleurstelling. Ik begon te huilen. Het was echt een ontzettende klap.''

Navraag bij het ministerie van Veiligheid en Justitie leert dat een tbs-patiënt inderdaad gebruik kan maken van social media. ,,In de beginfase van de behandeling mag het niet. Daarna is het afhankelijk van de behandelfase en het verloop van de behandeling. Het gebruik van social media is dus niet op voorhand verboden, maar het is maatwerk per patiënt.''

Van Raaij vindt het allemaal onverklaarbaar en oneerlijk. ,,Hoezo beginfase? Hij is pas vier jaar verder en nu loopt hij alweer rond en kan hij op Facebook. Hoe kan het nu al zover zijn? Hij heeft een leven gepakt. Dat is voor altijd.''

De familie van Ria Wagelmans wordt door justitie op de hoogte gehouden van de status van W.. Dat hij met onbegeleid verlof mag, weten ze dus en dat accepteren ze knarsetandend. Maar Tamara van Raaij lijkt het verstandig dat ook zaken als het gebruik van internet worden gedeeld.