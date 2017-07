Vermoedens sjoemelsoftware doorgespeeld aan justitie

Toerist van trap geduwd bij Airbnb-ruzie

6:56 Een vrouw is zaterdag onder aan de trap van een Amsterdams huis beland, nadat zij en haar vriendinnen ruzie kregen met de verhuurder van de woning. De vrouw is een vriendin van de Zuid-Afrikaanse fotograaf Muholi Zanele, die haar werk momenteel exposeert in het Stedelijk Museum. Ze plaatste het filmpje op Instagram. ,,Dit is racisme en kan niet worden goedgepraat'', schrijft Zanele. De vrouw moest na de val naar het ziekenhuis, de verhuurder is aangehouden.