Vermoedelijke drugsdealer rijdt in op agent in Harderwijk

Om 13.50 uur klonken er kort na elkaar twee felle schoten in de straat. Buurtbewoners dachten heel even aan vuurwerk. Later bleek dat twee agenten een waarschuwingsschot hadden afgevuurd. Dat gebeurde toen een verdachte wilde wegrijden met een auto. Zij hielden twee mannen onder schot. 'Liggen, nu!', schreeuwde een van de agenten. Volgens buurtbewoners waren er bij de aanhouding ook twee agenten in burger betrokken.

Dealers

Een van de mannen die is aangehouden, woont aan de Emdenmeen. Buurtbewoners zien wel vaker auto's stil staan in de straat en hadden al langer het vermoeden dat er werd gedeald. Volgens een buurman zouden de problemen zijn 'overgewaaid' vanuit de Breewijd, een ander deel van de wijk Stadsweiden. Een buurvrouw vertelt dat er in de straat ook woningen aan seizoensarbeiders worden verhuurd. Sinds die tijd is het er onrustig en gonst het in de buurt van de geruchten over drugsdeals.