Verkoop politiebureaus is goudmijn

Uit een interne prognose blijkt dat de politie tientallen miljoenen euro’s per jaar méér verwacht over te houden aan de sluiting van politiebureaus- en kantoren dan nodig is. De opdracht van het kabinet – om vanaf 2025 jaarlijks 76,5 miljoen euro te bezuinigen op huisvestingskosten – wordt ruim overschreden. De politietop rekent nu op een jaarlijkse bezuiniging van 115 miljoen euro.



Toch gaat de sluiting van politiepanden onverminderd door. ,,We stoppen ons geld minder in stenen en meer in mobiel werken, ICT en bereikbaarheid'', zegt Liesbeth Huyzer, lid van de korpsleiding van de Nationale Politie. ,,We willen er naartoe dat de politie zich niet verstopt achter muren en in bureaus, maar dat agenten zelf burgers opzoeken.''



Sinds 2014 zijn 148 politiebureaus in het land gesloten. Daar zijn 75 kleinere politieposten voor in de plaats gekomen, bijvoorbeeld in gemeentehuizen. In die posten is het niet mogelijk om aangifte te doen, maar bewoners kunnen er wel zo nu en dan binnenlopen voor een praatje met een agent.