Verkeer rond Amsterdam gaat lange avond tegemoet

ooggetuige Schoten in Doetinchem: Luc moest wegduiken voor politievuur

18:05 Nietsvermoedend fietst Luc Schatorje in de nacht van maandag op dinsdag in Doetinchem naar huis. Kwart over een. Zijn werk bij Mexicaans restaurant Gringo's aan de Grutstraat zit er op. Plotseling hoort hij honderd meter voor hem een paar keiharde knallen. Grote koplampen van auto's zetten de Hamburgerstraat in het licht.