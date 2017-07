Nabestaanden MH17 protesteren bij Russische ambassade in Den Haag

Ongeveer vijftien nabestaanden van slachtoffers van vlucht MH17 hebben vanochtend bij de Russische ambassade in Den Haag in stilte gedemonstreerd. Ze protesteerden tegen ,,de tegenwerking van Rusland bij het onderzoek naar de verantwoordelijken van het neerhalen van het vliegtuig''.

De demonstranten hebben een geschreven boodschap bij de ambassade afgeleverd. Hierin roepen ze Rusland op de internationale afspraken na te komen en volledig mee te werken aan het onderzoek opdat de schuldigen bestraft kunnen worden.

Herdenking

Morgen is het exact drie jaar geleden dat de Boeing 777 van Malaysian Airlines, die op weg was van Amsterdam naar Kuala Lumpur, boven het oosten van Oekraïne uit de lucht geschoten door een Russische BUK-raket. Bij het neerstorten van het vliegtuig in 2014 kwamen naast 198 Nederlanders ook 38 Australiërs om het leven. In totaal vielen er 298 slachtoffers, afkomstig uit achttien landen. In Nederland wordt morgen het Nationaal Monument MH17 onthuld. Het is een groen lint van bomen vlak naast de Polderbaan bij Schiphol, niet ver van de plek waar de slachtoffers voor het laatst Nederlandse grond onder hun voeten voelden.

Ook in de andere betrokken landen (Maleisië, Oekraïne, Australië en België) wordt dezer dagen teruggekeken op het drama en worden ministers gevraagd naar de laatste ontwikkelingen inzake het strafrechtelijk onderzoek naar de daders.

Australië

In antwoord op een vraag zei de Australische minister Julie Bishop van Buitenlandse Zaken eerder vandaag dat de rechtszaak over vlucht MH17 mogelijk wordt gehouden zonder de verdachten van het neerhalen van de Boeing van Malaysian Airlines.

Volledig scherm De Australische minister van Buitenlandse Zaken, Julie Bishop. © EPA Bishop zei tegen ABC dat 'elke juridische weg' wordt bewandeld om Rusland te laten meedoen met het strafrechtelijk onderzoek naar de daders. Zij verwees daarbij naar VN-resolutie 2166. Daarin staat dat alle staten moeten helpen om te verzekeren dat de daders worden voorgeleid. ,,Maar het zou kunnen zijn dat er een rechtszaak zal plaatsvinden zonder dat de daders daarbij aanwezig zijn."

Eerder deze maand werd bekend dat de verdachten door een rechtbank in Nederland en onder de Nederlandse wet zullen worden berecht. In het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp werkt Nederland samen met Maleisië, Oekraïne, Australië en België. Zij vormen het zogeheten Joint Investigative Team (JIT).

Maleisië

De uitspraken van de Australische minister volgen drie dagen nadat de Maleisische transportminister Liow Tiong Lai aangaf te verwachten dat de identiteit van de verdachten van het neerhalen van vlucht MH17 ‘eind van het jaar’ bekendgemaakt worden. ,,Ons is verteld dat het een kwestie van tijd is voordat ze worden berecht."

Die uitspraken van de Maleisische minister waren opmerkelijk. Het Nederlandse Openbaar Ministerie, dat de leiding heeft over het onderzoek, laat zich namelijk niet vastpinnen op een concrete planning. ,,Het onderzoek is nog in volle gang'', liet OM-woordvoerster Elsbeth Kleibeuker toen weten. ,,We gaan door tot de onderste steen boven is. Daar hebben we geen termijn aan verbonden.''

Onderzoek

Onderzoek heeft uitgewezen dat het vliegtuig werd geraakt door een BUK-raket. Tot nu toe heeft het JIT zich nog niet uitgesproken wie er mogelijk achter de lancering zit. Onlangs deden nabestaanden van slachtoffers een emotionele getuigenoproep, in de hoop dat tipgevers uit Oekraïne zich melden.

Uit het spitwerk van onderzoeksgroepen als Bellingcat en Correctiv - die via talloze (internet-)bronnen de route van de BUK-raket van Rusland naar Oekraïne hebben gereconstrueerd - kwam de mogelijke afzender van de raket in beeld: de 53ste luchtafweerbrigade van het Russische leger uit Koersk.

Nederlandse rechtbank

Een week geleden maakte Nederland bekend dat een eventueel proces plaatsvindt in een Nederlandse rechtbank. Maar of de verdachten zich in Nederland laten vervolgen, is de vraag. De kans is klein dat Rusland onderdanen uitlevert. Dat het proces in Nederland wordt gehouden, helpt in dit geval niet mee.