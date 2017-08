Verdachten Chickfriend mogen geen contact met buitenwereld hebben

De mannen uit Barneveld en Nederhemert werden donderdag aangehouden op verdenking van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door het insecticide fipronil te gebruiken in stallen met leghennen om bloedluis te bestrijden. Martin van de B. (31) en Mathijs IJ. (24) zitten in volledige beperking.



Dat betekent dat gedurende het onderzoek er geen contact met de buitenwereld mag zijn, behalve met de advocaat. Beperking wordt vaak opgelegd om te voorkomend dat er contact is met andere verdachten of getuigen. Er is ook geen contact met medegedetineerden mogelijk.