Verdachte schietpartij Thialf-stadion aangehouden

LIVE 'Geen aanwijzingen dat Syriëgangster Laura met opdracht van IS terug is'

10:22 Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geen aanwijzingen dat Syriëgangster Laura H. met een opdracht van IS is teruggekeerd. Het onderzoek naar dat scenario is gestopt. Er is wel een uitleveringsverzoek gedaan aan Irak voor Laura's man Ibrahim I. Het is echter onbekend waar hij nu is. Dat bleek vandaag tijdens de pro forma behandeling van de rechtszaak tegen Syriëgangster Laura H. Volg hieronder de zaak via een live twitterfeed vanuit de rechtbank.