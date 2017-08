Verdachte bankmedewerker Breda eerder in fout met rekening Roy Donders

De buit van de straatroof van drie weken geleden in Venlo bedroeg 100.000 euro. Het slachtoffer was een 63-jarige man uit het Duitse Mülheim, die het bedrag op 19 juli opnam bij de Rabobank aan de Peperstraat waarna hij buiten werd overvallen. De bankmedewerker die de cruciale informatie mogelijk doorspeelde, ging al eens eerder in de fout met de rekening van Roy Donders.