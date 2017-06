'Veiligheid bij obstacle runs kan beter'

Rennen door een modderige sloot en ook nog over balken moeten klimmen. Een stormbaan trotseren. Of slingerend als een aap naar de andere kant van een obstakel zien te komen. De afgelopen vijf jaar heeft de populariteit van obstacle runs een vlucht genomen. De sportevenementen, waarbij deelnemers een parcours lopen en daarbij allerlei obstakels tegenkomen, kwamen in 2012 uit Engeland en Amerika overgewaaid. Dit jaar zijn er al zo'n 250 runs, waaraan zo'n 250.000 sporters meedoen. Hoewel de obstacle runs een grotere sport worden, zijn er nauwelijks regels waaraan de organisatoren moeten voldoen. Ze vragen een evenementenvergunning bij de gemeente aan. Die beoordeelt de plannen en schouwt het parcours. Hoe strikt het toezicht is, verschilt per gemeente.

Expertise

Het ontbreekt ambtenaren veelal aan expertise, stelt brancheorganisatie OCR International. ,,Zeker in kleine gemeenten zie je dat iedereen elkaar kent en al snel op de ander vertrouwt. Ach, hij kan huizen bouwen, dus hij weet ook best hoe die een glijbaan moet opzetten. Maar zo werkt het niet,'' omschrijft Jerry Jansen, oprichter van OCR International. De brancheorganisatie test vooraf de veiligheid van parcoursen. Dat blijkt hard nodig. Klimmuren zijn niet altijd goed gestut, waardoor ze kunnen omvallen. Er ontstaan wachtrijen voor een obstakel vlak nadat de deelnemers uit het water komen, waardoor ze onderkoeld kunnen raken. Vrijwilligers die de doorstroming op obstakels moeten regelen, zijn onvoldoende getraind en speken sporters bijvoorbeeld niet aan als ze te dicht op een ander zitten. Vorig jaar moest hij nog problemen oplossen met glijbanen die meerdere organisaties gebruikten. Ze hadden onderin een te grote knik. De deelnemers werden gelanceerd en hielden er nekklachten aan over. ,,Eigenlijk moeten die glijbanen in het water eindigen. Zodra ze onderaan zijn, remt het water hen en kunnen ze niet op elkaar knallen,'' zegt Jansen. Lees verder onder de foto

Gebreken

Hoewel de inspecteurs allerlei gebreken constateren, is het niet verplicht zo'n controle te laten doen. En dat is een grote tekortkoming, vindt de brancheorganisatie, die vindt dat er landelijke veiligheidsregels moeten komen voor obstacle runs . ,,Als wij in Venlo hadden gecontroleerd, was dit niet gebeurd,'' durft Jansen te zeggen. OCR International zou geadviseerd hebben een glijbaan zonder knik te gebruiken en bovenaan poortjes neer te zetten, zodat de sporters in hun eigen baan blijven. De organisatie zou toezichthouders ook strak instrueren op de procedure: laat een paar mensen tegelijk glijden, controleer altijd of ze allemaal boven water komen en laat dan pas de volgende groep naar beneden gaan.

Uiterst strikt

Mud Masters - vanmiddag nog op het strand van Scheveningen - kwam als één van de eerste grote organisaties met de glijbaan in het parcours. ,,Die is door veel organisaties gekopieerd. Maar je ziet dat de ene run beter is georganiseerd dan de andere,'' constateert oprichter André Skwortsow. Bij Mud Masters zijn de veiligheidsinstructies uiterst strikt. Boven krijgen de sporters uitleg over hoe ze moeten glijden: met de armen gekruist. Pas als ze allemaal weer boven water komen en voldoende zijn weg gezwommen, mogen de volgende. Bovendien tellen medewerkers zelfs hoeveel deelnemers tegelijkertijd naar boven klimmen. ,,Als er te veel gaan, moeten ze wachten, want daar is de constructie niet op gebouwd'', aldus Skwortsow.



Hoewel bij de meeste runs slechts sporadisch een sporter met een gebroken enkel of uit de kom geschoten schouder bij de ehbo belandt, bleek in Venlo dat het ook gruwelijk mis kan gaan. Een paar jaar geleden gebeurde in Amerika een soortgelijk incident, weet Dirk Schrama van obstakels.com. Daar moesten de runners van een meter of vier hoge muur in het water springen. ,,Iemand sprong te snel en landde op een ander. De duiker had niet eens zijn pak aan om diegene te redden. Die was dus ook te laat.''