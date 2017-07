Veel varkens omgekomen bij brand in twee stallen bij boerderij in Heeswijk-Dinther

videoHEESWIJK-DINTHER - De brandweer is donderdagavond laat in actie gekomen vanwege een grote brand bij boerenbedrijf Heijderhoeve aan de Justitieweg in Heeswijk-Dinther. Twee varkensstallen gingen in vlammen op. Daarbij zouden alle varkens in die stallen zijn omgekomen. Hoeveel dat er zijn, is nog niet bekend.