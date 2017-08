Veel vallende sterren te zien dit weekend

De Perseïdenzwerm, de jaarlijkse regen van 'vallende sterren', is dit weekend waarschijnlijk goed te zien. Hoewel het zaterdag overdag nog kan regenen, trekt in de loop van de dag de lucht steeds verder open.

In de nacht van zaterdag op zondag trekken weliswaar nog wat wolkenvelden over, maar zijn er genoeg heldere momenten. Meteorologen verwachten dan 27 vallende sterren per uur. Het hoogtepunt van de meteorenregen is in de nacht van zondag op maandag met 44 stuks per uur. Ook voor die nacht worden wolkenvelden verwacht, maar ook dan afgewisseld door heldere perioden. Ook in de twee nachten daarna zijn nog altijd ruim 20 meteoren te zien.

Wel kan het licht van de maan roet in het eten gooien. Die komt zaterdag om 23.00 uur op en zondagavond gebeurt dit om 23.47. De beste tijd om de vallende sterren waar te nemen is volgens de meteorologen tussen zonsondergang en het moment dat de maan opkomt.

Door de maan en het weer zijn er dit jaar minder sterren te zien dan andere jaren, vertelt weerman Michiel Severin van Weerplaza. ,,Op een echt goede nacht kunnen er wel 100 tot 200 per uur vallen."

Te veel licht

De meeste vallende sterren zijn te zien aan de noordoostelijke hemel. De beste plek om te kijken is buiten de bebouwde kom en buiten de Randstad. In het westen is het ook buiten de steden vaak nog te licht om de sterrenhemel goed te kunnen waarnemen.



Elk jaar rond 13 augustus zijn er bij helder veel vallende sterren te zien. Deze meteoren horen bij de Perseïdenzwerm, waarbij vele tientallen vallende sterren per uur zijn te zien. De lichtstrepen in de lucht zijn brokjes steengruis van de komeet Swift-Tuttle, die als vallende sterren aan de hemel zijn te aanschouwen.

Volledig scherm Een vallende ster in de Veluwe. © Albert Dros

De condities om vallende sterren te spotten zijn in jaren niet zo ongunstig geweest, zegt Severin. ,,Volgend jaar schijnt de maan niet, waardoor de sterren dan veel beter te zien zijn."



Toch is het volgens Severin de moeite waard om sterren te gaan spotten. ,,Er zullen minder vallende sterren te zien zijn dan vorige zomers, maar één sterke vallende ster kan al spectaculair zijn."

Stofdeeltje