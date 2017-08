Veel meer bijna-botsingen op Schiphol dan op andere luchthavens

Schiphol kampte in 2016 met 47 zogenoemde ‘runway incursions’. Dat zijn bijna-botsingen waarbij een vliegtuig per abuis op de start- of landingsbaan komt, terwijl daar al een ander vliegtuig, voertuig of persoon is. Dat is buitensporig veel vaker dan op andere grote internationale luchthavens, blijkt uit een vergelijking met zes andere vliegvelden.

München had in hetzelfde jaar bijvoorbeeld maar drie bijna-botsingen, New York John F. Kennedy vijf en London Heathrow dertien. Die luchthavens tellen net als Schiphol zo’n 400.000 à 500.000 vliegbewegingen per jaar en zijn qua grootte dus vergelijkbaar.

,,Schiphol springt er echt uit'', zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft. ,,Dit is niet normaal en hoort niet te gebeuren. Het getal is absoluut hoog in vergelijking met andere luchthavens. Deze getallen moeten een wake-up call zijn.'' Ook luchtvaartkenner Hans Heerkens van de Universiteit Twente noemt het aantal incidenten op Schiphol opvallend. ,,Schiphol heeft veel meer incidenten dan andere luchthavens.''

Windrichtingen

De belangrijkste verklaring is volgens de deskundigen dat de banen op Schiphol in verschillende windrichtingen liggen, in tegenstelling tot op andere luchthavens. Heerkens: ,,Die banen liggen eigenlijk helemaal niet handig. Vliegtuigen zijn veel minder gevoelig voor dwarswind dan vroeger. Je zou veel liever een aantal parallelle banen hebben. Dat kan een reden zijn waarom het aantal incidenten groter is.’’

Luchtverkeersleiding Nederland erkent in een reactie dat Schiphol ‘een complexe lay-out’ heeft. Daardoor is het volgens woordvoerder Maj-Britt van Raalte ‘moeilijk om de cijfers van verschillende luchthavens te vergelijken’. ,,Wij hebben hier geen uitgebreid vergelijkend onderzoek naar gedaan.’’ Zij benadrukt dat in 2009 voor het laatst een incident is geweest uit de ernstigste categorie, waarbij een botsing ternauwernood is vermeden.

Deze week nog werd bekend dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een incident uit mei onderzoekt, waarbij een toestel toestemming kreeg om te vertrekken, terwijl op de startbaan nog een voertuig stond. De bestuurder daarvan hoorde via radioverbinding dat het vliegtuig toestemming kreeg om te vertrekken en sloeg alarm.

Veiligheidsniveaus

Schiphol stelt in een reactie dat het ‘een veilige luchthaven is die voldoet aan alle veiligheidsniveaus van nationale en internationale regelgeving’. ,,Het is van belang om van incidenten te leren’’, aldus woordvoerder Geri Schrijver. Schiphol werkt volgens haar aan het opvolgen van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.