Vader omgekomen Sharleyne (8) wil jeugdzorg onder ede horen

Twee jaar en ettelijke processen later start Victor Remouchamps nog maar een procedure. Dat zijn dochter in juni 2015 van tien etages hoog haar dood tegemoet viel, kan hij niet verwerken. Nog altijd is niet opgehelderd waarom de toen achtjarige Sharleyne midden in de nacht van de balustrade van de flat in Hoogeveen viel, sprong of werd gegooid. Het Gerechtshof in Leeuwarden besliste in maart dat er voldoende aanwijzingen zijn om de moeder te vervolgen voor moord op haar eigen dochter.



In deze zaak is er één ding dat als een paal boven water staat, zegt Remouchamps advocaat Sébas Diekstra. ,,Sharleyne had op dat moment nooit in die flat mogen zijn. Jeugdzorg had haar al lang uit huis moeten laten plaatsen.''