Twee jaar cel geëist tegen schoenenkoning die in wapens handelde

Tegen de vroegere schoenenkoning Jan van der Linden is vanochtend in de rechtbank in Den Bosch 24 maanden cel geëist voor illegale wapenhandel. Van der Linden, die vroeger het schoenenimperium Tango runde, werd in januari 2015 opgepakt in Kroatië met een busje vol met automatische geweren, granaten, raketwerpers en munitie.

Ook drie andere verdachten die bij de wapenhandel betrokken waren, hoorden vanmorgen celstraffen eisen. Hoofdverdachte is Bosschenaar Freek van S. die de wapenhandel zou hebben opgezet. Hij hoorde vier jaar cel tegen zich eisen. Twee andere verdachten hoorden 30 maanden en 12 maanden cel eisen. De wapens zouden zijn bedoeld voor een motorbende.

Busje vol wapens

Jan van der Linden (die geen bezwaar heeft tegen het noemen van zijn naam) zou degene zijn geweest die de wapens ophaalde in Kroatië. Hij ging twee keer heen en weer naar Kroatië. Hoewel hij werd gepakt met een busje vol wapens (nadat de Nederlandse politie Kroatische collega’s had getipt) ontkent hij dat hij in wapens handelt. Van der Linden zegt dat hij keukenapparatuur ging brengen naar Kroatië en dat hij niet wist dat op de terugweg wapens in het busje waren verborgen.

Van der Linden zat al een straf uit van zes maanden in Kroatië vanwege wapenbezit. In Nederland zou hij in principe niet voor hetzelfde feit veroordeeld kunnen worden. Daarom wordt hij hier vervolgd voor wapenhandel. Of de rechter daar in meegaat, zal over enkele weken blijken.

Tango