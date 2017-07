Turken mogen coup herdenken in Apeldoorn

Het kabinet liet eerder weten dat Türkes gezien de slechte verhoudingen niet welkom is. Zonder hem kan de bijeenkomst wel gewoon doorgaan. Burgemeester Berends schrijft dat hij de situatie de komende dagen 'in de gaten houdt'.

De Turkse regering heeft de Nederlandse stap om Türkes volgende week niet toe te laten, veroordeeld. Het is 15 juli een jaar geleden dat de mislukte coup in Turkije plaatsvond.

Gedenken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara ziet in het weigeren van Türkes een 'ondemocratisch gebaar van Den Haag'. Premier Rutte noemt dit op zijn beurt 'een bizarre uitspraak'. ,,Ik ben nog steeds ontzettend kwaad over de gebeurtenissen in maart. Bovendien accepteert de Turkse regering niet de terugkeer van onze ambassadeur in Ankara.''