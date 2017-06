Tot wapenhandel afgezakte schoenenkoning vertelt: ‘Ik was naïef’

Is hij een wapenhandelaar? Nee, zegt hij zelf. Is hij naïef geweest? ,,Dat wel.’’ Jan van der Linden – ooit de baas van schoenenimperium Tango – werd in 2015 gepakt met een busje vol wapentuig in Kroatië. In de pauzes van zijn rechtszaak vandaag, vertelde ‘de gevallen schoenenkoning’ zijn verhaal.

Daar zat hij, Jan van der Linden (67 jaar), vanochtend in de rechtbank in Den Bosch. In zijn nette pak stak hij af tegen de breedgeschouderde andere verdachten van enkele grote wapentransporten uit Kroatië.

Pal naast Jan zat Freek van S., hoofdverdachte in de zaak. Jan heeft nog 20.000 euro schuld bij Freek, de reden waarom Jan onder druk zou zijn gezet een klus voor Freek te klaren. Je voelde de spanning hangen toen Jan – schouder aan schouder met Freek - durfde te zeggen ‘dat Freek op een andere manier om zijn geld vraagt dan een deurwaarder’. Van S. ontkent trouwens ook met de wapenhandel van doen te hebben.

Schoenenketen Tango

In de pauzes van de zitting vertelt Van der Linden over zichzelf. De Brabander runde ooit schoenenketen Tango, met 63 zaken in binnen- en buitenland. De komst van de euro luidde zijn faillissement in, zegt hij zelf. ,,In 2002 ging in failliet, daar heb ik nu nóg last van. Het faillissement staat nog steeds open, er blijven schuldeisers opduiken.’’

Enkele jaren later probeerde hij het opnieuw: met Café Moda schoenen. ,,We investeerden enorm in webshops. En toen kwam Zalando. Ging ik een paar jaar later wéér failliet,’’ zegt Jan.

Ondernemer Van der Linden probeerde daarna van alles. Stapte zelfs in de rage van de elastieken loom-armbandjes. ,,Ging goed, totdat het bericht kwam dat ze giftig waren,’’ zegt Jan. ,,De ene dag was de omzet nog 3000 euro, de andere dag een tientje.’’

Pech

Pech, pech en nog meer pech, is het verhaal van Jan van der Linden zelf. Hij handelde daarna in alles waar hij maar geld in zag. En leerde via-via garagehouder Freek van S. kennen, uit Den Bosch. Jan leende na verloop van tijd 20.000 euro van Freek, om zijn geldzorgen de baas te blijven.



Dat had hij niet moeten doen. Eind 2014 werd Jan gevraagd keukenapparatuur naar een bevriende relatie van Freek te brengen, in Kroatië. Dat die Kroaat de bus bij een hotel in Split kwam ophalen om hem drie kwartier later leeg terug te brengen, vond Jan niet vreemd.



Toen was hij dus naïef, zegt hij nu. Op de terugweg op 7 januari 2015 werd hij in het stadje Kastela van de weg geplukt door de Kroatische politie – getipt door Nederlandse collega’s. In Jans ‘lege’ busje bleken kalasjnikovs, raketwerpers, pistolen, mitrailleurs en munitie te zitten.

Afgeluisterde gesprekken

Hij zegt dat-ie van niks wist. En hield dat vandaag vol, tussen die drie mannen om hem heen aan wie de rechter allerlei afgeluisterde gesprekken voorhield die over wapenhandel zouden gaan. Dat er ooit echt keukenapparatuur in zijn busje heeft gezeten, zoals Jan zegt, is trouwens niet te bewijzen.