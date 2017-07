Topper Jeroen van der Boom 'herenigd' met zijn examenklas

Volledig scherm Jeroen van der Boom © RV

,,Daar met die dikke wenkbrauwen, dat ben ik. Het verbaast me niks dat ik in het midden zit. Ik hield er toen al van om in de belangstelling te staan." Terwijl zijn klasgenoten nog geen flauw idee hebben wat ze met hun leven willen, heeft Jeroen van der Boom één doel: mensen entertainen. ,,Ik verbouwde elk jaar vlak voor de zomervakantie de gymzaal en organiseerde modeshows compleet met rookmachines. Op de avond zelf deed ik alles: de presentatie, licht, geluid, begeleiding op de keyboard.” Huiswerk schiet er vaak bij in. ,,Ik was een zesjesman.” Op zijn 17e brengt Jeroen zijn eerste cd uit, in een kroeg in Hillegom. Klasgenoten gaan er op de fiets naar toe. Niet veel later zal hij zingen op bruiloften en partijen en koopt samen met zijn jeugdliefde een discotheek in Zandvoort. Pas op zijn 34ste breekt Jeroen door met het nummer Jij bent zo. Ook wordt hij één van de Toppers, het populaire glitter en glamourtrio. ,,Of mijn droom is uitgekomen? Ik ben tien keer voorbij wat ik toen dacht en wilde!” Jeroen woont in 't Gooi, is getrouwd met Dany en heeft twee zoons.

Joachim Mahn (44)

Agenda’s, schoenen, zijn slaapkamer, het halve centrum van Haarlem: alles zat onder de graffiti van Joachim Mahn. ,,Wanneer de gummetjes en linialen door de klas vlogen tijdens tekenen, zat ik over mijn blaadje gebogen. Dit was voor iedereen het keet-uur maar niet voor mij.” Tekenleraar Paul Koning zag zijn talent. ,,Je kon bij hem meer dan een 10 krijgen, als hij iets bijzonder vond. Ik kreeg soms een 12.” Mahn is inmiddels vormgever, striptekenaar en vader. ,,Ik heb heel goede herinneringen aan de mavo. Die tijd heeft mij gevormd.”

Esther van Oudenaaren (44)

Op haar walkman draaide Esther van Oudenaaren vroeger al reggae-muziek. ,,Dat begrepen de jongens uit Heemstede niet.” Inmiddels is Esther – beter bekend als Esta Selekta - reggae-dj op de radio en draait af en toe op feesten in het buitenland. Esther is alleenstaande moeder van drie kinderen. Ze betwijfelt of klasgenoten haar nog zullen herkennen. De palmboom op haar hoofd en betty boop trui zijn verdwenen. ,,Hilarisch!”

Paul Ridder (44)

Paul Ridder ontmoette zijn vrouw Marsha tijdens een avondje stappen met Jeroen van der Boom. Het bleek een schot in de roos. Paul heeft huisje, boompje, beestje in Zandvoort en nam de meubelzaak van zijn ouders over. Jeroen, vroeger zijn beste maatje, verloor hij uit het oog. ,,Maar we gaan binnenkort een biertje doen.”

Gerda de Boer (70)

,,Ik had nóóit de link gelegd tussen Jeroen de scholier en Jeroen de Topper,” herinnert Gerda de Boer zich. Bijna 25 jaar lang was ze docente Nederlands, daarna schoolde ze om tot tuinarchitect. ,,Op een gegeven moment verloor ik de energie om dag in, dag uit pubers te motiveren.” Thuis in Assendelft heeft ze nog wel oude agenda’s en foto’s, óók van Jeroen. ,,Het was een doerak.”

Nana Bouwens (45)

Wat doet ze eigenlijk niet? Nana Bouwens uit Haarlem stoffeert meubels, ontwerpt tassen, runt een bed and breakfast en is altijd met tig kunstprojecten bezig. Nana was vroeger al van de spontane ideeën. Zo kreeg ze de mavoklas zover dat iedereen zich op een zomerse dag ziek meldde en naar het strand ging. ,,Na een telefoontje of veertien vond de school het toch een beetje verdacht worden en werden de ouders gebeld of hun kind wel écht ziek was. Het was een mooie zomer.” Nana is 'supertrots' op Jeroen. ,,Ik weet nog dat we met een paar klasgenoten bij zijn eerste cd-uitreiking waren, in een kroeg in Hillegom. Hij was nog maar 17 jaar. Het was de eerste keer dat we hem hoorden zingen. De hele club stond vol met mensen. Ze kwamen allemaal voor hem!"

Patrick Kilsdonk (46)

,,Het is echt een giller om die foto terug te zien. Wat heeft me bezield om me zo te kleden?’’ Lange tijd is Patrick Kilsdonk de grote onbekende op de lijst. Klasgenoten herinneren zich slechts een Franse naam. En dan komt het hoge woord eruit: hij was Patrick le Freak (niet: Petrik, wel: Patriek). ,,Ja, er was een liedje in die tijd en dat zongen ze over me. Heel grappig.’’ Deze ‘freak’ is gelukkig getrouwd en vader van vier kinderen. Hij wilde oorlogscorrespondent worden, maar gaf de carrière van zijn vrouw voorrang. Nu is Patrick twee dagen huisvader en drie dagen werknemer bij een importeur van communicatieapparatuur en waterdichte audiosystemen.

Liselotte Tork (47)

Eigenlijk zou Liselotte Tork een jaartje naar Londen vertrekken om als au pair te werken. Nu, 30 jaar later, zit ze er nog en spreekt ze Nederlands met een pittig Brits accent. ,,Ik kreeg steeds banen aangeboden,’’ verklaart ze. Als tiener was Liselotte al een vrijgevochten typje. En dat is ze nog steeds. Ze gooide een goede carrière als inkoper voor gemeenten overboord om een foodtruck te kopen. ,,Ik houd van koken en wilde eigen baas zijn.’’ Nu heeft ze een eigen eetcafé, Feest London. Ze woont samen met haar vriend (een Fransman), zijn twee kinderen en drie katten.

Gilbert Attu (45)

Gilbert Attu was een opvallende verschijning toen hij op zijn 15e met zijn Nederlandse moeder vanuit Ghana naar het ‘witte’ Heemskerk verhuisde. ,,Ik was de enige donkere jongen in het dorp, die jongen uit Afrika.” Attu vertelt het nu geamuseerd, maar het waren moeilijke jaren, vertelt hij. ,,Mijn ouders gingen uit elkaar en daar zat ik dan in een vreemd, koud land.” Attu sprak de taal niet, moest van het atheneum terug naar de mavo en verbaasde zich over de losse omgangsvormen. ,,Ik was een keurige jongen, strikt opgevoed. Ik sprak leerkrachten aan met meneer en mevrouw. Dat vonden mijn nieuwe klasgenoten gek.” Hij had last van discriminatie. ,,En dan zat ik ook nog eens in de kast. Ik dacht: als ik al opmerkingen krijg over mijn uiterlijk, houd ik mijn geaardheid maar voor me.” Dat vertelt hij pas tien jaar later aan zijn familie. ,,Die reageerden fantastisch.” Hij is nu bewaarder in het cellencomplex op Schiphol. ,,Sommige mensen vonden me daar geen type voor, maar ik wil graag bijdragen aan de maatschappij.” Privé is zijn status ‘vrijgezellig’.

Matthijs Bes (44)

Matthijs Bes. Of is dit nou zijn tweelingbroer Sebastiaan? Leraren konden de ‘Besjes’ nooit uit elkaar houden en weten nog altijd niet of het gerucht klopt dat de twee elkaars proefwerken maakten. Matthijs lacht: ,,Geen commentaar.” Na de mavo werd hij dj, draaide eens tot diep in de nacht in de discotheek van Jeroen van der Boom en werkte als croupier in het casino. Rond zijn dertigste – ‘de slechtste periode uit mijn leven' – werd hij ziek, chronische netelroos. Daarna schoolde hij om tot kok. Matthijs heeft twee kinderen.

Jasper Stemp (44)

Jasper Stemp, de meest sportieve van de klas toen én nu. Hij was Nederlands jeugdkampioen karate en werd later docent lichamelijke opvoeding in een jeugdgevangenis en de Bijlmer bajes. Inmiddels is hij personal trainer.

Jeroen Braun (46)

Jeroen Braun noemt zichzelf een ‘lakse’ leerling. Hij bleef in de derde zitten. Dat zit kennelijk in de genen. ,,Mijn zoon van 15 heeft zijn eindsprint ook iets te laat ingezet.” Maar, stelt hij zichzelf gerust, dat komt allemaal goed. Braun is nu technisch manager in het vastgoed, woont in Uitgeest, is gelukkig getrouwd en heeft twee kinderen.

Michiel Egter van Wissekerke (46)

,,Wat een klein ventje was ik hier.'' Michiel Egter van Wissekerke grinnikt. Dit was een tijd dat huiswerk nooit af was en hij met zijn vrienden stiekem een blowtje in de pauze rookte. ,,Ik was lui.” Dat is nu wel anders. Zes maanden per jaar doet hij bodemonderzoek op zee. Ook reist hij vaak naar Thailand waar zijn vriendin woont.

Michel Forintos (45)

Michel Forintos had vroeger nooit gedacht dat hij vijftien keer per jaar met oliesjeiks om de tafel zou zitten in het midden-oosten. Hij werkt voor een internationaal japans logistiek bedrijf dat raffinaderijen draaiend houdt. Thuis, in Haarlem, is hij vader van twee kinderen.

Floor Frencken (45)

Door Jeroen van der Boom werd Floor Frencken aangewezen als het mooiste meisje uit de klas, maar zelf omschrijft ze zich als een twijfelkont. ,,Ik wist na de mavo totaal niet wat ik wilde.” Ze gaat werken bij een filmproducent, de maker van tv-serie Flodder. Floor smeert broodjes voor de acteurs, neemt telefoontjes aan en wordt assistente op de set. ,,Dan stopte ik de sigaar van Ma Flodder in haar mond. Zo’n kleintje, alsof ze al uren zat te paffen.” Later wordt ze rekwisiteur, trouwt met een camera-man en krijgt twee kinderen.

Monique Weijers (44)

Monique Weijers heeft haar tienerdroom waargemaakt: kapster worden. De eerste jaren na haar schooltijd werkte Monique in salons. Nu knipt ze vooral bekenden thuis. ,,Zo ben ik vrij om met mijn man mee te gaan op reis,’’ zegt ze. Hij moet nogal eens naar het buitenland om medische apparatuur te plaatsen. Monique is op haar 23ste moeder geworden. Ze heeft twee kinderen en is getrouwd met haar jeugdliefde Leon, ook van de Gerrit Barger Mavo.

Paula de Vries (46)

Ze was altijd ‘dat donkere meisje’. Paula de Vries heeft Bosnische roots. Haar moeder gaf haar als baby op voor adoptie. Onlangs was ze één van de hoofdrolspelers in het programma Adres Onbekend. ,,Een verzorgster uit het kindertehuis waar ik heb gewoond, wilde foto’s teruggeven, onder andere aan mij. Het was heel mooi om die mensen uit het tehuis weer te zien.’’ Ze groeide op in een adoptiegezin in Heemstede en kwam op de Gerrit Barger terecht. Na haar examen vertrok Paula een tijdje naar Schotland. Daar ging ze aan het werk als resourcemanager bij een ict-gigant en leerde ze haar man kennen. Tijdens een reorganisatie pakte ze een regeling, waardoor ze nu ‘van het leven kan genieten’.

Claudia Waterdrinker (44)

Eventjes waren de rollen omgedraaid: tijdens een examenfeest regelde Jeroen van der Boom licht en geluid en zong Claudia Waterdrinker. ,,Dat deed ik voor de lol.’’ Nu heeft ze een interieurmodezaak in Haarlem, samen met haar man. Claudia heeft twee dochters.

Marcel Vardink Huiskamp (45)

Jeroen dankt zijn rode eend aan zijn oude schoolvriend Marcel Vardink Huiskamp. Hij staat in diens garage niets te doen sinds hij niet meer door de apk-keuring kwam. Omgekeerd ligt Jeroens gereedschap nog bij de ouders van Marcel thuis. Samen sloopten ze de keuken en badkamer uit het huis. Marcel was jarenlang steward. Hij kwam thuis te zitten, omdat hij de Argentijnse piloot Poch hoorde zeggen dat hij dodenvluchten had uitgevoerd. Die zit in Argentinië achter de tralies. De Argentijnse justitie heeft Marcel meermaals in de zaak gehoord.

Quint Zandvliet (44)

