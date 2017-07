Toestand 7-jarige meisje uit Deventer stabiel na ongeval met koets

Volgens de moeder van het meisje reden ze op de weg, toen de pony die de koets trok schrok. ,,Ze vertoonde opeens een schrikreactie. Daarop begon ze te rennen. We hebben met zijn tweeën nog geprobeerd om het paard te kalmeren, maar uiteindelijk zijn we met de koets de helling afgegaan en over de kop geslagen.''

Helikopter

Daarbij werden zowel het meisje als haar ouders uit de koets geslingerd. Het meisje werd na het ongeval in zorgwekkende toestand afgevoerd met een traumahelikopter. Volgens haar moeder is ze na het ongeval niet gereanimeerd door omstanders, zoals eerder door de politie gecommuniceerd werd. ,,Dat was ook niet nodig.''

Ergernis

Het ergert haar dat nu al gespeculeerd wordt over de toedracht van het ongeluk. ,,In reacties op het nieuws wordt al gesproken van dierenmishandeling. Maar wij hebben alles over voor onze dieren. Dat is allemaal onzin. Er is ook onderzoek gedaan door de politie en alles is gewoon goed bevonden. Ik vind het verschrikkelijk, ik had liever zelf in het ziekenhuis gelegen dan dat dit mijn dochter moest overkomen.'' Ze benadrukt dat alle inzittenden ten tijde van het ongeval beschermende caps droegen. ,,Natuurlijk droegen we die, veiligheid voor alles.''