Toekomst zorgorganisatie Careyn zeer onzeker

Het voortbestaan van Careyn, een van de grootste zorgorganisaties van het land, is ernstig in gevaar. Het heeft nog amper een maand om de bank én de inspectie te overtuigen dat het levensvatbaar is.

Sinds Careyn vorig jaar op de lijst terechtkwam van de slechtste verpleeghuizen van het land, is het alleen maar dieper in de problemen geraakt. De organisatie met 29 verpleeghuizen in Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant en vele duizenden medewerkers staat miljoenen euro's in het rood. Werknemers lopen weg en de zorg voor ongeveer tweeduizend ouderen is ondermaats.

Dat blijkt uit gesprekken met medewerkers, familieleden van bewoners en interne memo’s die deze krant in handen heeft. De problemen betreffen specifiek de verpleeghuistak van het bedrijf, maar bedreigen de toekomst van de hele organisatie, waar ook wijkverpleging en kraamzorg onder vallen.

Uitzendkrachten

Careyn geeft dit jaar 20 miljoen meer uit aan personeel dan vooraf begroot, vooral aan uitzendkrachten. Het bedrijf kampt met opvallend veel zieken en heeft daardoor een tekort aan eigen personeel. Er zijn ruim 240 vacatures. Careyn verwacht dit jaar 2,2 miljoen euro verlies te draaien en stelt zelf dat het volgend jaar in liquiditeitsproblemen komt als de situatie niet drastisch verbetert. Nu al heeft het bedrijf geen vet meer op de botten.

Quote De huidige situatie is voor collega’s reden om te vertrekken bij Careyn of over een vertrek na te denken Sandy de Bruijn, voorzitter VVAR

In een brandbrief aan de raad van bestuur schrijft de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR) dat de werkdruk te hoog is. ,,De huidige situatie is voor collega’s reden om te vertrekken bij Careyn of over een vertrek na te denken”, schrijft voorzitter Sandy de Bruijn.

Ongenoegen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg voert deze maand controles uit. Medewerkers zijn geïnstrueerd ‘niet over hun persoonlijk ongenoegen te praten’ en locaties moeten pico bello op orde zijn. De raad van bestuur maakt zich grote zorgen: ,,Zowel de kwaliteit van de zorg als de bedrijfsvoering is niet op orde”, schrijft ze in een intern memo van juni. ,,De stakeholders, zoals de bank, willen zien dat al dit jaar de situatie van Careyn verbetert, zodat we de moeite waard blijven om in te investeren.”

Quote Het is een ziek bedrijf en we zijn nog niet beter Marco Meerdink