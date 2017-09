Tiener veroordeeld voor gewelddadige verkrachting in Gelderse Zelhem

De rechtbank spreekt van 'een zeer ernstig strafbaar feit'. in de late avond van zaterdag 19 november trok hij de vrouw van haar fiets. Vervolgens verkrachtte hij haar op gewelddadige wijze.



De jongen bleef ruim drie maanden uit handen van de politie, die hem na intensief onderzoek in februari kon aanhouden. De tiener is onderzocht door deskundigen, die concludeerden dat de dader met diverse ernstige stoornissen kampt. Mede daarom is hij veroordeeld tot de PIJ-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen), wat betekent dat hij achter gesloten deuren behandeld wordt voor zijn stoornissen.



De volgens de rechtbank 'langdurige psychiatrische behandeling in een kliniek' kan direct beginnen, aangezien de 172 dagen jeugddetentie die de rechtbank hem oplegde, er al op zitten.