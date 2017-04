Tien jaar cel voor incestpleger André H. die vader en opa is van zelfde kind

Tbs'er zeker 90 dagen langer vast na dubbele moord Arnhem

15:03 Een 47-jarige tbs'er die wordt verdacht van een dubbele moord in Arnhem, blijft nog zeker negentig dagen in de cel zitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem vandaag besloten. De man zou een 71-jarige hoteleigenaar en een 73-jarige vrouw met geweld om het leven hebben gebracht in het voormalige hotel Rembrandt.