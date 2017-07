'Suïcidale scholier Tharukshan werd aan lot overgelaten'

Tharukshan werd op school ernstig gepest en worstelde met zijn geaardheid. Hij viel sinds 2011 onder de zorg van de GGD Zuid-Limburg. Op zijn middelbare school, het Grotius College, haalde hij vanaf het begin slechte cijfers. Daarbij kreeg de school al in juni 2016 signalen dat die mede het gevolg waren van problemen thuis. Tharukshan deed meerdere zelfmoordpogingen. Niet alleen vanwege de slechte schoolprestaties maar ook omdat hij gepest werd met zijn ‘meisjesachtige’ gedrag. Toen een ruzie met vriendinnen eind november vorig jaar escaleerde, kreeg de school melding van het pestgedrag . ,,Signalen die aanwezig waren, zijn op zichzelf staand en los van elkaar beschouwd en aangepakt en niet bij elkaar gebracht en in samenhang geduid’’, concluderen de inspecties.

Sri Lanka

Bij de hulp die is geboden is onvoldoende gekeken naar de aard van de problemen en de rol van zijn etnische achtergrond. Het gezin ontvluchtte in 2010 de burgeroorlog in Sri Lanka en vroeg asiel aan in Nederland.