Studenten nemen kippen in huis en slachten ze zelf

Voor tweede keer in korte tijd: chauffeur opgesloten in geldwagen

14:53 Voor de tweede keer in korte tijd is een chauffeur van geldstransportwagenbedrijf SecureCash vast komen te zitten in een gepantserde wagen. Eerder kregen twee beveiligers de deuren niet open in Montfoort, vanmiddag was het raak in het Gelderse Zetten.