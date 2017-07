Student met dyslexie of migratieachtergrond grijpt naast studieplek

Bij de aanmelding voor het volgende studiejaar is voor het eerst de loting verdwenen. Hogescholen en universiteiten mogen niet lukraak meer selecteren op cijfers of toeval, maar moeten een inhoudelijke selectieprocedure volgen. Voor zo’n 80 bachelorstudies moesten studenten onder meer motivatiebrieven schrijven, toetsen maken of sollicitatiegesprekken voeren.