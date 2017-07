Strijd om de vakantiewerker barst los

Van een vakkenvuller en schoffelaar bij een hoveniersbedrijf tot een biertapper en pakjesbezorger. De strijd om de vakantiewerker is nu, vlak voor het hoogseizoen, losgebarsten.

,,Het aanbod is zo groot dat jongeren het zich kunnen permitteren kritischer te zijn dan een paar jaar geleden. Nu willen ze soms niet werken in de weekeinden, en evenmin in ploegendiensten. Het komt ook voor dat ze meer loon kunnen bedingen,’’ zegt Wilma Grijpma van uitzendbureau Unique.

Economie

Oorzaak van die enorme vraag naar personeel is de aantrekkende economie, aldus José Brenninkmeijer, algemeen directeur van ManpowerGroup. ,,En we zien die ontwikkeling niet alleen bij het invullen van vakantievacatures maar ook bij langere contracten. Ik schat dat de behoefte aan nieuwe medewerkers de afgelopen vijf maanden met zo’n 150 procent is toegenomen. Dat geldt voor zeer uiteenlopende sectoren: van fabrieks- en horecawerk tot administratieve klussen bij gemeenten en dienstverleningsbedrijven.’’

Ook worden er meer jongeren – onder het motto van een frisse blik - gevraagd in de marketing. Bedrijven willen dat zij bijvoorbeeld meedenken over de bouw van een nieuwe website. Over wat er snel vindbaar moet zijn op de site, of Instagram nodig is, of juist meer activiteit op Facebook.

Monsterboard.nl signaleert de komende tijd vooral een tekort aan vrachtwagenchauffeurs en bezorgers en aan personeel bij ondernemingen die 24 uur per dag werken zoals grote webwinkels en pakketdiensten. Woordvoerder Marianne de Bruijn: ,,Het gaat echt moeilijk worden om aan alle vragen te voldoen. Ik sluit niet uit dat het soms niet lukt.’’

En Brenninkmeijer: ,,Het is zo krap dat bedrijven anders naar de markt moeten kijken. In plaats van mensen met exact die en die ervaring in te huren, zullen ze nu moeten zoeken naar kandidaten die geschikt zijn om het vak te leren. Of die zich die vaardigheden eigen kunnen maken. Ook voor 50-plussers komen meer kansen en mogelijkheden.’’

Lijst

Verder merken uitzendbureaus dat jongeren lang niet altijd via hen aan een baantje komt. Even googelen op vakantiewerk en ze hebben een hele lijst met vakantieklussen. Let daarbij wel op dat je weet wat er van je wordt gevraagd en dat het arbeidscontract duidelijk is, zegt Marcelle Buitendam van FNV Jong. De vakbond trapt deze week een jaarlijkse vakantiewerkcampagne af om jongeren te wijzen op valkuilen. ,, Zorg dat je je werk veilig doet. En let goed op of je vakantiegeld wordt uitbetaald.’’