Straf en dwangverpleging moordenaar Els Borst onherroepelijk

Esra door school achtergelaten in Boedapest

0:06 Een bizar eind aan een werkweek in Boedapest. Als Esra Toprak (18) het vliegtuig in wil stappen, blijkt ze haar id-kaart kwijt te zijn. Maar de school vliegt gewoon terug. De begeleidende leerkrachten laten haar aan haar lot over.