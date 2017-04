Steeds meer vrouwen leren door

'Van niveauverschil merk ik niets'



Robin Alarcon Lopez (31), mbo procesoperator

Baridah Doelahkambali (31), hbo European Studies



Baridah: ,,Er zit niveauverschil in onze opleiding, maar daar merk ik niets van in onze relatie." Haar vriend Robin is het met haar eens. ,,Ik geloof niet dat een verschil in opleidingsniveau voor ons een probleem is. Ik kan ook hbo doen als ik dat wil, maar ik had er gewoon geen zin in. Ik weet dat mijn mbo-opleiding in sommige opzichten zwaarder is dan veel hbo-opleidingen. Je denkniveau en je opleidingsniveau zijn niet per se hetzelfde."