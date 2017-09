Speciale Johan Cruijff-munt ontworpen in Brabant

Johan Cruijff heeft zijn eigen muntstuk en het ontwerp komt uit Heeswijk-Dinther. Hennie Bouwe is apetrots dat zíjn munt straks in onze portemonnee rolt. Hij kan zijn geluk niet op.

De ontwerper van reclamebureau Canday uit Heeswijk-Dinther tekende voor het ontwerp van het officiële Johan Cruijff Vijfje en ziet daarin ál zijn passies samenkomen. Hij is immers groot bewonderaar van Cruijff, hartstochtelijk Ajax-fan én liefhebber van mooie muntstukken. ,,Voor mij is dit het hoogst haalbare”, zegt een apetrotse Bouwe. ,,Vanaf het moment dat de eerste schets op papier stond, voelde ik al dat de munt ooit geslagen zou gaan worden.”

Inspiratie

Die schets stond er al op 24 maart 2016: de sterfdag van Cruijff. Net als zoveel Nederlanders is Bouwe op dat moment in diepe rouw. Maar nog diezelfde dag slaat het verdriet om in inspiratie. Niet voor een schilderij of gedicht, maar voor een muntstuk. Bouwe is namelijk kind aan huis bij de Koninklijke Nederlandse Munt en ontwierp voor hen al verschillende penningen en munten. De officiële Oranje Leeuwinnen Penning, uitgegeven ter ere van het afgelopen EK in eigen land, kwam bijvoorbeeld ook van zijn hand.

Op het moment dat Cruijff overleed was er nog helemaal geen sprake van een herdenkingsmunt. Bijna een jaar bleef het ontwerp van Bouwe daarom in de kast liggen. Totdat De Munt in februari van dit jaar een aantal creatievelingen vroeg een ontwerp te maken voor een heus Johan Cruijff Vijfje. De inzending van Bouwe bleek de mooiste.

Volledig scherm Het Johan Cruijff Vijfje. Vanaf 20 september worden er 50.000 exemplaren van geslagen. © Canday

Geen kleur

,,Op een munt kan je natuurlijk niks met kleur”, legt Bouwe zijn ontwerp uit. ,,Daarom moet je het hebben van reliëf en de afwisseling tussen mat en glans. Door daar een beetje mee te spelen ontstond al snel het idee om de banen van het Ajax-shirt na te bootsen. Die komen terug aan de zijkant van de munt. In het midden heb ik Cruijff zelf groot neergezet. Vaak zie je dat op munten gekozen wordt voor een silhouet of tekening. Maar een icoon als Cruijff verdient het natuurlijk om zo gedetailleerd mogelijk afgebeeld te worden.”

Op de andere zijde van de verzilverde munt is het vertrouwde portret van Koning Willem-Alexander te zien. Precies even groot als de beeltenis van Cruijff. In muntenland geldt namelijk de ongeschreven regel dat niemand groter is dan de koning, zelfs Cruijff niet.

Het Johan Cruijff Vijfje werd maandagavond gepresenteerd in het tv-programma Voetbal Inside. ,,Een strak ontwerp", volgens Johan Derksen. Op 20 september wordt het eerste muntstuk geslagen, dat is op de twintigste verjaardag van de Cruijff Foundation. De munten zijn nu al te bestellen via de website van De Koninklijke Nederlandse Munt. In totaal worden er 50.000 exemplaren geslagen.