Sorry leraren, leuk dat jullie protesteren, maar wij doen toch niks

OpinieTienduizenden leraren op duizenden basisscholen lieten vanochtend de boel de boel. Een uur legden ze het werk neer uit protest tegen de slechte salarissen, hoge werkdruk en het dreigende lerarentekort. Het is zuur dat staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) de goedbedoelde actie gisteren al verpestte met een brief waarin hij zegt dat een beter salaris er voorlopig niet in zit.

Dat het de leraren écht hoog zit, bleek de afgelopen maanden wel. In een mum van tijd hadden een paar goedwillende leraren met PO in Actie dik 40.000 sympathisanten. Basisschoolleerkrachten zijn het zat. Ze trekken een grens.

En eigenlijk doen ze dat weer vriendelijk, zachtaardig zoals ze zijn. Onze leraren geven een uurtje minder les. Aan het einde van het schooljaar, zodat de kinderen niet te veel missen. En op sommige plekken mogen ouders hun kinderen ook nog eens op het gewone tijdstip brengen. Want ja, we moeten die ouders toch te vriend houden.

Vanmiddag trekken ze nog naar het Malieveld om hun stem te laten horen, maar dat doen ze keurig na schooltijd. In principe hoeven we niet bang te zijn voor rellen; auto’s op de kant, brandbommen, ME-busjes die door de stad scheuren.

Sorry

En dan, bam, ploft uitgerekend een dag voor het grote protest een brief van staatssecretaris Dekker op de symbolische deurmat. Sorry leraren, leuk dat jullie morgen met zijn tienduizenden protesteren, maar wij doen toch niks. En dat terwijl hij onlangs op een groot congres voor basisscholen nog zei: jullie kunnen altijd bij me terecht, ik ben er voor jullie.

Quote Het is al heel wat dat deze zachtaardige mensen een grens trekken Het zou sympathiek zijn geweest als Dekker de brief nog even in een envelop had laten zitten. Luister naar de argumenten van deze leraren. Het is al heel wat dat deze zachtaardige mensen een grens trekken.

Ik sprak laatst een vriendin die voor de klas staat. Ze vertelde dat ze de cijfers van haar leerlingen in drie verschillende programma’s moet invoeren. Nee, copy paste werkt niet. Dat moet dus echt allemaal handmatig, kost zeeën van kostbare tijd.

Politieagentje

En neem die kleuterjuf uit Capelle aan den IJssel waarmee ik een dagje meeliep. Tientallen jaren ervaring ten spijt, ze komt écht handen tekort. Alle kinderen in een klas van 30 vragen aandacht. Ze willen even een werkje laten zien, hebben een vraag voor de juf, staan vanuit het niets ineens te stoeien. Die juf is werkelijk de hele dag politieagentje aan het spelen. En dan moet ze ook nog zorgen dat de kinderen iets leren, gesprekken voeren met ouders en de administratie bijhouden. Ik was na een dag al gesloopt. En dan heb ik het werk na de lessen nog overgeslagen ook.