Smartphone dialoog over Gay Pride: Ga je mee naar de Canal Parade?

Plannen om naar de Gay Pride te gaan dit jaar? Via een smartphone dialoog informeren twee personen elkaar over het programma van aankomende Gay Pride. Naast de activiteiten, komen ook onderwerpen als de eerste 'Canal Parade' in Utrecht en het legaliseren van het homohuwelijk in Duitsland voorbij in het gesprek.