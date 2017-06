'Schurk van Urk' bracht nacht ergens anders door na heisa

Chihuahua Mouse verdween op vrijdag 16 juni toen ze met haar baasje op bezoek was bij een geslaagde eindexamenkandidaat in Urk. Het twee jaar oude teefje ontsnapte uit de achterplaats. Margriet Romkes-Van der Meer plaatste een opsporingsbericht in het plaatselijke krantje Het Urkerland en een paar dagen later een bericht op Facebook waarin ze suggereerde dat haar hondje was meegenomen en doorverkocht.



Dat bericht werd massaal gedeeld. Algemeen werd aangenomen dat 'de Schurk van Urk' de schuldige was. Dit omdat het baasje van Mouse naar eigen zeggen over aanwijzingen beschikt dat hij te maken heeft met de verdwijning van het hondje. Honderden Urkers togen zondagavond naar de woning van de man, een ondernemer die in april vorig jaar en januari dit jaar centraal stond in het AVROTROS-programma Opgelicht?!. Tijdens het volksgericht werd een ruit ingegooid.



De politie rukte massaal uit om de gemoederen te bedaren en de bewuste woning te doorzoeken. Daarbij werden hond noch sporen ervan gevonden, zo meldde de wijkagent op Twitter. Volgens hem werd de bewoner, die op dat moment niet thuis was, gelet op de reactie van de Urkers elders ondergebracht.