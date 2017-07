Schoolvakantie nu echt begonnen

Oude tourbus van The Kelly Family te koop: 'Er zit zelfs een biertap in'

20 juli Een buitenkans voor fans van The Kelly Family die geld over hebben: de vroegere tourbus van de muzikale familie is te koop. De Iers-Amerikaanse familieband gebruikte de bus jarenlang tijdens Europese tournees. De kenmerkende beschildering, met onder meer de bandnaam, zit er tegenwoordig niet meer op. De Bristol Lodekka is nu egaal rood. Een veilingmeester van Catawiki schat dat de dubbeldekker tussen de 32.000 en 42.000 euro zal opbrengen.