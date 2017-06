Schipholstress? 5 tips om sneller te reizen

Zelf trekt hij het liefste een licht zomerjack met zakken aan. ,,En voor iemand het vraagt, heb jij al je horloge, riem, telefoon en portemonnee in de zakken zitten. Eenmaal bij security leg je met je jack in één klap alle losse spullen in de bak.'' Ook goed om te weten: schoenen die tot over de enkel gaan, moeten meestal uit. Draag dus een laag paar.



Sta jij ook steevast in de verkeerde rij? Je bent niet de enige die dat overkomt. Slim kiezen, lost een heleboel op weet de AD-reisverslaggever inmiddels uit jaren ervaring. ,,Kies bij het inchecken, de douane of de security de juiste rij! Ik kijk altijd of er een rij met zakenmensen is. Daar sluit ik me bij aan. Groepen mensen met veel handbagage en gezinnen met kleine kinderen vermijd ik. Kans is groot dat zij meer tijd nodig hebben om alles op orde te krijgen.''



In de zomer reizen maar liefst 200.000 mensen dagelijks via Schiphol. De luchthaven heeft net als het verkeer spitstijden in de ochtend en de avond. Als het enigszins kan, is het handig om buiten deze momenten om te boeken. Probeer ook 'de zwarte dagen' te vermijden, als Schiphol op zijn allerdrukst is.