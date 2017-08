Sara neemt afscheid

Sara moet het afscheid van een geliefd vriendje missen vanwege controles in het ziekenhuis. Emine en Bram krijgen een donatie voor de stichting van zijn ouders. Emine weet zich even geen raad met de steun.



‘Sara heeft een nieuwe vriend. Het is dikke mik met Henk. Hij is super lief voor Sara, aait haar over haar hoofdje en geeft speelgoed. Te lief om te zien!’ Als we het verslag lezen van de groepsleidsters van het revalidatiecentrum, schieten we in de lach. De liefde is wederzijds, want elke morgen vertelt Sara in de auto dat we op weg zijn naar Henk. Ze kent de namen van haar klasgenootjes uit haar hoofd en vertelt vaak over ze. Als Henk aan komt met zijn vader, roept ze hem. ,,Henk! Henk!’’ Henks vader noemt Sara ‘Papa Henk’.



Maar Henk is net iets ouder dan Sara en hij verlaat de groep. Sara mist zijn afscheid, omdat we die dag naar het Sophia Kinderziekenhuis moeten voor controle en een kennismaking met haar nieuwe arts.