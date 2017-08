Rutte prijst optreden na dreiging Rotterdam

Ooggetuige aanhouding ter­reurdrei­ging: Het is een aardige jongen

16:11 De 22-jarige man die vanmorgen is aangehouden in verband met de terreurdreiging in Rotterdam, komt uit het West-Brabantse Zevenbergen. Henk van Genese zag het allemaal gebeuren, maar kan zich niet voorstellen dat de man ook maar iets te maken heeft met terreur. ,,Het is een hele aardige jongen. Ik denk dat het een misverstand is. Ik denk niet dat hij iets met terreur te maken heeft, anders heeft hij het goed verborgen gehouden."