Ruim 10 duizend snelle e-bikes moeten op de rijbaan

Buisje bloed voorspelt straks of je longkanker hebt

14 augustus Vervelende biopten of CT-scans zijn over een paar jaar verleden tijd. Om de meest voorkomende vorm van longkanker op te sporen is straks alleen een buisje bloed nodig. Volgens onderzoek van VUmc in Amsterdam kan zo'n bloedtest met 91 procent zekerheid vaststellen of iemand vergevorderde longkanker heeft. Bij kanker in een vroeg stadium is dit 81 procent, meldt het ziekenhuis.