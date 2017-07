Rottweiler vliegt beheerder vakantiepark naar de keel

Mevrouw van der Bogt besloot na klachten uit de buurt over langdurig geblaf in actie te komen. Van der Bogt: ,,De hond zat de hele dag in het chaletje met dit warme weer. Mijn vrouw stapte het terrein op om de eigenaar hierop aan te spreken. De hond viel direct aan. Niet verstandig achteraf, maar ze wist niet dat hij zo gevaarlijk was.''



Van der Bogt slaagde er aanvankelijk niet in de politie te bereiken en naar het park te krijgen. Hij bracht zijn vrouw zelf naar het ziekenhuis. De volgende dag zochten ze opnieuw contact met de politie. Wijkagent Erik Hendrikse liet op Instagram weten dat hij tot diep in de nacht bemiddelde. ,,Om de rust voor de nacht te bewaren slapen de hond en de beide eigenaren elders bij familie.''



De hond en eigenaren zijn inmiddels vertrokken van het park. Van der Bogt gaat er vanuit dat zij niet meer terugkeren. ,,Dat kan echt niet. Hij had eerder ook al een andere hond gegrepen. We hebben hier mensen met kinderen en kleinkinderen. Als ze eenmaal bloed geproefd hebben, is er geen houden meer aan.''



Woensdag is aangifte gedaan van het incident.