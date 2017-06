Rondvaartboten Amsterdam krijgen oude vergunning terug

De zaak draaide om het nieuwe vaarbeleid van de gemeente . Die had in 2014 bepaald dat vergunningen voor rondvaartboten langer dan 14 meter voortaan alleen nog voor een afgebakende periode werden afgegeven. Ook werd het aantal vergunningen voor dergelijke boten aan een maximum van 135 gebonden. De maatregelen waren bedoeld om opstoppingen in de grachten te voorkomen.

Opgelucht

De rederijen zijn blij met de uitspraak. ,,We zijn ontzettend opgelucht. Eindelijk gerechtigheid. We zien nu weer een toekomst en kunnen ons personeel in dienst houden", aldus een woordvoerder van de Verenigde Rederijen Amsterdam (VRA). Hij zegt te hopen dat de gemeente bij het optuigen van een nieuw stelsel zal samenwerken met de rondvaartrederijen. ,,Voorheen waren we wel uitgenodigd, maar met onze opmerkingen is nooit wat gedaan."