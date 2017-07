Roemeen bekent fataal schot in Chaam

De 38-jarige Florin Tabarcea, een Roemeen die in Roosendaal woonde, werd vorige week dood gevonden op de oprit van een huis in Chaam waar meer Roemenen wonen. In totaal werden toen vijf Roemeense bewoners aangehouden. De vier anderen werden een dag later vrijgelaten. De hoofdverdachte bekende zijn rol dinsdag, bij de rechter-commissaris. Het slachtoffer werd in het achterhoofd getroffen door een kogel die vermoedelijk vanuit een slaapkamerraam is afgeschoten. Advocaat Van Asselt legde uit dat de Roemeense verdachte een vuurwapen trok omdat het slachtoffer twee auto's en de gevel van het huis in brand probeerde te steken. ,,Hij voelde zich bedreigd.''

Conflict

De schietpartij is volgens de raadsman het resultaat van een langer slepend conflict tussen beiden. Hoofdverdachte en slachtoffer waren volgens Roemeense bronnen actief in het criminele milieu, onder meer in de prostitutie. Het slachtoffer zou recent ruzie hebben gekregen met Bogdan. Die had via een uitzendbureau in Roosendaal Roemeense vrienden van Florin aan werk geholpen, maar zou daar achteraf geld voor hebben gevraagd. Bekenden zeggen dat er ook een bloedige vete gaande was tussen de groep van Bogdan en Roemenen op Fort Oranje van wie de hoofdverdachte een jonge prostituee zou hebben 'afgepikt' en die moest gaan werken vanuit Chaam.



Volgens de zegslieden was het slachtoffer vermoedelijk samen met een kompaan verhaal gaan halen in Chaam. Een Mercedes met Bulgaars kenteken die woensdagmorgen nog voor het huis aan de Bredaseweg stond, was zijn auto, aldus een bekende.



Het Openbaar Ministerie beschuldigt de hoofdverdachte van moord dan wel doodslag.