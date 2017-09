Rivierdoden vaker hoogbejaard of buitenlands

Het lijkt erop dat 2017 een triest recordjaar wordt voor wat betreft het aantal personen dat in een van de grote rivieren verdrinkt. De teller staat op inmiddels op achttien. In één week - eind juni - zijn zelfs vijf drenkelingen uit de Gelderse rivieren gehaald. Zoals het lichaam dat 10 augustus in Oosterhout bij Nijmegen uit het water is gehaald . Het bleek te gaan om een Duitser uit 1928, bijna 90 dus.

Zwemmen

,,In mijn werkgebied kom ik steeds vaker hoogbejaarden tegen die dit leven niet meer wilden’’, zegt Boelens. ,,Omdat ze eenzaam zijn, ziek, niet naar een tehuis willen, of een combinatie hiervan.’’ Ook is een groter percentage drenkelingen van buitenlandse afkomst. Onder de vijf die in de tijdspanne van één week verdronken, zijn het er drie. Een Syriër die een einde aan zijn leven heeft gemaakt, een Pool die van de Waalbrug was gesprongen en een Syrische jongen van 13 uit Tiel, die met een groepje jongeren in de Waal aan het zwemmen was.