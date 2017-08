Recorddrukte in trein na vakantie

Ondanks de maatregelen waarschuwt topman Roger van Boxtel voor vertraging en drukte. ,,In het drukke Nederland hoort staan in de spits erbij, net zoals de files op de weg.'' Hij benadrukt dat het bedrijf voor 2,5 miljard euro in treinen investeert. Omdat het de komende jaren in de spits nóg drukker wordt, en alleen het regelen van extra treinen niet genoeg is, pleit Van Boxtel voor meer investeringen in de infrastructuur.