Ramp-attractie Ohio staat ook op Tilburgse kermis; onduidelijk of attractie open gaat

VideoTILBURG - De kermisattractie Fire Ball waarmee in de Verenigde Staten een dodelijk ongeluk is gebeurd, is gemaakt door het Nederlandse bedrijf KMG. Precies dezelfde attractie staat op dit moment onder de naam Chaos op de Tilburgse kermis. Het is nog niet bekend of de Chaos donderdag mag openen, daar zijn tegenstrijdige berichten over.

Een medewerker vertelde eerder dat de attractie om 12.00 uur gewoon open zou gaan, maar dit is nog niet het geval. De eigenaar zou tegen de NOS gezegd hebben dat de attractie dicht blijft tot er precies duidelijk is wat er is gebeurd in Ohio. Het is in ieder geval gebruikelijk dat alle attracties tussen 12.00 en 13.00 uur open gaan. Of het betekent dat de attractie de hele dag gesloten is als deze om 13.00 uur nog niet open is, is niet duidelijk.

De gemeente Tilburg bekijkt op dit moment samen met de bouwer en de NVWA nog of de Chaos mag draaien. De medewerker denkt dat het ongeluk in Ohio geen impact op hen heeft. ,,Heb je gezien hoe dat ding er in Ohio uitzag? Helemaal verroest. Keuring was niet goed", beweert hij.

Aangedaan

Projectleider Albert Kroon van KMG is aangedaan door de beelden waarbij een 18-jarige man om het leven kwam en zeven anderen gewond raakten. Op de beelden is te zien hoe een van bakken in volle vaart losschiet en op de grond klapt. Uit een andere bak tuimelen mensen. Volgens Kroon gebeurde dat met een snelheid van 80-kilometer per uur.

Slingerarm

KMG levert wereldwijd kermisattracties. De Fire Ball op de Ohio State Fair wordt door KMG verkocht als de Afterburner. Het toestel heeft een slingerarm met daaraan ronddraaiend bakken vol mensen. Er gaan 24 mensen per ritje in de Afterburner. Het spectaculaire apparaat dat 1 miljoen euro kost, tilt mensen tientallen meters in de lucht waarbij ze 15 rondjes per minuut draaien. Volgens Kroon kent ieder land strenge keuringen en is de Afterburner door meerdere keuringsinstanties beproefd.



Volgens Kroon is er nooit een dergelijk groot ongeluk gebeurd met een KMG-machine. De constructies hebben volgens hem ‘minimaal de dubbele sterkte’ dan nodig. KMG doet ook het onderhoud aan de attracties. ,,Maar dat is de verantwoordelijkheid van de exploitant. Bij de Afterburner in Ohio hebben we tot een paar jaar geleden ook het onderhoud gedaan.’’ Kroon weet niet wie het onderhoud heeft overgenomen en hoe dat is uitgevoerd. De Fireball is gebouwd in 1998. ,,Negentien jaar is een ruime leeftijd voor een attractie, maar er zijn oudere kermisattracties.’’

Quote Negentien jaar is een ruime leeftijd voor een attractie, maar er zijn oudere ker­mis­at­trac­ties

Onderzoek

KMG was afgelopen nacht vooral druk met nieuws vergaren over de slachtoffers en begint nu een onderzoek naar de toedracht. Ook inventariseert het bedrijf waar alle Afterburners op dit moment zijn. Het is te vroeg volgens Kroon om te vragen aan de exploitanten om de Afterburners te sluiten. ,,We willen eerst weten wat er is gebeurd en maken dan een plan van aanpak.’’