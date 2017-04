PVV wil meedoen in zestig gemeenteraden

Angst voor misdragingen

Geert Wilders waagde zich lang niet aan deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. De angst voor misdragingen onder partijgenoten gooit hij nu van zich af. ,,Dit is waar de partij aan toe is, dit is waar Nederland aan toe is. We zijn straks overal vertegenwoordigd waar we vertegenwoordigd kunnen zijn - op de waterschappen na."



Die ambitie moest van ver komen, erkent hij tegelijk. In 2010 deed de PVV zeer succesvol mee aan de raadsverkiezingen in Almere en Den Haag, om er meteen de eerste en tweede partij te worden. Maar daar hield de PVV-leider het bij. Wilders maakte er geen geheim van LPF-achtige toestanden te vrezen. Onderlinge ruzies, gemor en karaktermoorden die negativiteit zouden aantrekken. Het was een gerede angst.



Affaires

In de Tweede Kamerfractie waren affaires, maar ook in de provincie moest Wilders aanzien hoe lokale partijvertegenwoordigers er een potje van maakten. Een PVV'er in Noord-Holland zat dronken achter het stuur, een Limburgse partijgenoot noemde een PvdA'er een 'stuk uitgekotst halalvlees'. Anderen vertrokken vanwege bonje over de partijkoers, zoals in Noord-Brabant, Friesland, Gelderland en Drenthe. Het bleken eenlingen die hij niet kon controleren, maar Wilders laat die vrees nu definitief varen. Groei in ruil voor regie.



,,Je kunt niet groeien zonder fouten te maken, maar we willen wel een bredere partij hebben. Ik laat de angst voor incidenten de groei niet in de weg staan.'' Aan de kandidatenlijsten wordt momenteel hard gewerkt door de fractieleiders van de Provinciale Staten. Die regisseren de 'klasjes' voor werving en opleiding.



Wilders bezweert dat hij zich er niet mee bemoeit; alleen in Rotterdam houdt hij zelf de regie. Wilders sluit zelfs niet uit dat zijn partij op lokaal niveau gaat samenwerken met partijen die landelijk gezien een tegenpool zijn, zoals D66. ,,Al ligt dat niet voor de hand.''



Oppositie

De PVV-leider is niet bang dat de partij in de gemeenteraden alleen maar in de oppositie terecht gaan komen, zoals in Den Haag en Almere gebeurde. ,,Wij moeten op den duur ook burgemeesters leveren, en wethouders. De PVV wil altijd besturen. En lukt het niet, dan gaan we keihard oppositie voeren. Maar ik benader het positief: dit is een flinke stap in de groei van onze partij.''



Wilders voelt er nog niets voor om van de PVV een ledenpartij te maken. ,,Dat gaat niet gebeuren. Ik heb bij de LPF gezien hoe dat kan aflopen. Die partij werd gekaapt door de verkeerde mensen. En zo democratisch wordt je partij daar niet van.''