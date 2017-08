Publicist Wim Dankbaar moet moeder vermoorde Marianne met rust laten

Publicist Wim Dankbaar moet op straffe van hoge dwangsommen de moeder van de in 1999 vermoorde Marianne Vaatstra met rust laten. Dat heeft de rechtbank in Haarlem bepaald. Ook moet hij twee publicaties over de moeder op zijn website rectificeren en enkele berichten van zijn website en Facebook verwijderen.

De moeder stapte twee weken geleden naar de rechter om een contactverbod af te dwingen. Volgens Maaike Terpstra maakt Dankbaar haar emotioneel kapot door steeds contact te zoeken en haar te betrekken in zijn onderzoek naar een vermeend complot rond de moord op haar dochter. Zo publiceerde hij op zijn site onder meer brieven uit haar naam, die naar later bleek door hemzelf waren geschreven. Ook verwijt hij haar 'het ultieme verraad aan haar dochter'. Dankbaar is van mening dat de moeder hem moet steunen in zijn verhaal.

Volgens haar advocaat Yehudi Moszkowicz is moeder Maaike Terpstra helemaal klaar met activist Dankbaar. ,,Deze arme vrouw wil rust en voor zover dat nog mogelijk is een kalme oude dag. Na alles wat ze heeft meegemaakt. Dankbaar heeft dit inmiddels verziekt en maakt dit blijvend onmogelijk.''

Contactverbod

De rechter verbiedt in het vonnis Dankbaar om 'in persoon, telefonisch, per post, per e-mail, ander elektronisch medium, of op welke wijze dan ook in contact te treden of te doen treden'. Ook moet hij drie maanden lang een rectificatie boven zijn website plaatsen, om aan te geven dat Maaike Terpstra geen brieven aan hem heeft geschreven. Hij moet onder meer schrijven dat 'de daarin opgenomen lofprijzingen aan mijn adres in werkelijkheid door mijzelf verzonnen en opgeschreven zijn'.

Ook moet Dankbaar in de toekomst publicaties waarin hij woorden van Maaike gebruikt die niet letterlijk uit verifieerbare bron komen, voorzien van de tekst dat de woorden 'aan zijn eigen fantasie ontsproten zijn'.

Als Dankbaar zich niet aan het vonnis van de rechter kan of wil houden, moet hij voor iedere overtredig 20.000 euro betalen, met een maximum van 500.000 euro. De door Maaike Terpstra gevraagd schadevergoeding van 16.000 euro verwijst de rechter naar een bodemprocedure.

Maaike Terpstra laat via haar advocaat weten verheugd te zijn dat het contactverbod is toegewezen. Tegelijkertijd stelt ze niet te hopen dat Dankbaar nu in hoger beroep zal gaan, 'omdat het dan nog niet over is'.

Jasper S.

In 2013 werd de Friese veeboer Jasper S. op basis van stevig DNA-bewijs en een bekentenis veroordeeld voor de moord op Marianne Vaatstra (16). Dankbaar meent echter dat de overheid tot op het hoogste niveau bewust de verkeerde man op heeft laten draaien voor de moord, om zo een asielzoeker de hand boven het hoofd te houden. Daarvoor zou zelfs gebruik zijn gemaakt van vervalst DNA-bewijs.

Op zijn eigen website liet Dankbaar gisteren al weten dat hij vandaag veroordeeld gaat worden. Hij heeft geen vertrouwen in de rechter. Die zou speciaal 'op de zaak zijn gezet' om hem te veroordelen. Eerder sprak hij op zijn website nog het vertrouwen uit dat de rechter rechtvaardig zou handelen.