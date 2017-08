Protest tegen uitzetting broer en zus Howick (12) en Lily (11)

Broer en zus Howick (12) en Lily (11) dreigen maandag te worden uitgezet naar Armenië, omdat hun kinderpardon is afgewezen. Een delegatie van basisschool ’t Anker uit de Amersfoortse wijk Soesterkwartier voerde vandaag in Den Haag met Defence for Children actie tegen de uitzetting. Lees het hele artikel hier.